World Happiness Report, Finlandia sempre prima. Italia 25esima

Anche in tempi di Covid -19 la Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo: a sancirlo è il World Happiness Report, la pubblicazione redatta dall'UN Sustainable Development Solutions Network sulla base dei dati del Gallup World Poll e della Lloyd's Register Foundation.

Il rapporto, in particolare, ha analizzato l'impatto della pandemia - che nel 2020 ha causato complessivamente circa 2 milioni di morti - sul benessere delle persone nonché la gestione dell'emergenza da parte dei vari Paesi.



Cosa è emerso? Secondo gli esperti la fiducia dei finlandesi nei confronti della propria comunità si è rivelata determinante per il Paese consentendogli di raggiungere il primato della felicità. A chiudere il podio altre due realtà nordiche, l'Islanda e la Danimarca. Venendo all'Italia invece, 25° in classifica, i ricercatori - come riporta l'Ansa - hanno ritenuto che la risposta al virus sia stata insoddisfacente. L. F.