La Us Travel Association al presidente Biden: riaprire ai turisti internazionali da maggio

La Us Travel Association insieme a un’altra trentina di organizzazioni del turismo negli Stati Uniti lancia un appello al presidente Joe Biden per una progressiva riapertura ai turisti internazionali a partire dal prossimo primo maggio. Il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Nella lettera inviata gli attori del comparto chiedono un’accelerata rispetto al mese di luglio, fissato attualmente come deadline anche del completamento del processo di vaccinazione per gli americani. Se da una parte, infatti, si sta riattivando progressivamente la macchina del turismo interno, questo non viene giudicato sufficiente per riuscire a coprire le ingenti perdite (160 miliardi di dollari quelle stimate solo per lo scorso anno) e ridare lavoro alle decine di migliaia di persone oggi ferme. Inoltre, viene ancora specificato, una riapertura solo a luglio consentirebbe di recuperare solo il 40 per cento del traffico fatto registrare nel 2019.