Viaggi all'estero, il Governo Uk vara una nuova stretta: multe da 5mila sterline

Una multa da 5mila sterline per chi intende viaggiare all’estero senza motivi approvati dal Governo e la possibilità di rinviare la data di riapertura agli spostamenti anche per turismo, inizialmente fissata al 17 maggio, fino alla fine del mese di giugno.

Sta per arrivare una nuova stretta da parte della Gran Bretagna, si legge su TTGMedia. I provvedimenti verranno discussi in Parlamento nella giornata di giovedì e faranno parte del pacchetto di misure con le quali il Paese inizierà ad allentare il lockdown da lunedì 29 marzo.



L’orientamento del Governo, infatti, è quello di riaprire in maniera molto graduale, evitando ancora per lungo tempo gli spostamenti oltreconfine al fine di evitare una nuova impennata dei contagi, che nelle ultime settimane si sono sensibilmente ridotti. Inoltre la prosecuzione della campagna di vaccinazione nel Paese, tra i più avanti nel Vecchio Continente, dovrebbe consentire di avere un'alta percentuale di popolazione vaccinata entro la prima metà dell’anno. Solo allora, quindi, potranno riprendere gli spostamenti all’estero in sicurezza.