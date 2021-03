California: vietato urlare sulle montagne russe

La California dice sì alla riapertura dei parchi divertimento a partire da aprile, limitatamente ai visitatori interni allo Stato. Tra le conferme spunta anche quella del Disneyland Resort e sembra che la California Attractions and Parks Association abbia messo a punto un piano specifico per la salute e la sicurezza degli ospiti.

Un divertimento concesso a metà, in quanto, come si legge su travelmole.com - in aggiunta al distanziamento e alle mascherine - ciò che viene raccomandato è di limitare le urla e le risate sulle attrazioni, anche le più adrenaliniche.

Questa richiesta, apparentemente bizzarra, era stata introdotta in Giappone già lo scorso anno.



Gaia Guarino