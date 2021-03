Islanda, confini aperti per chi è vaccinato

L'Islanda ha deciso: confini aperti per tutti i viaggiatori che dimostreranno di essere stati vaccinati contro il Covid-19. Non vi sarà più bisogno, dunque, di sottoporsi a un tampone prima di volare nel Paese artico e non sarà richiesta alcuna quarantena.

Si tratta di uno dei pochissimi Stati ad aver dato il via libera abbattendo ogni tipo di restrizione, a condizione che i visitatori abbiano ricevuto le dosi richieste di uno dei 4 vaccini approvati dall'Ema, ossia Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca e Johnson & Johnson o che possano dimostrare di essere immuni in quanto già precedentemente infettati e guariti.



Come riporta simpleflying.com, già a gennaio l'Islanda aveva allentato le maglie, un esperimento di successo che ha portato a un ulteriore spinta per la ripresa del turismo.



Gaia Guarino