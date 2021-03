Ue: entro il 2023 la web tax per i colossi del digitale

L’Europa va avanti sulla web tax. Nel corso della riunione dell’Ecofin, svoltasi ieri, la Commissione ha annunciato l’introduzione entro il 2023 di una nuova imposta sul digitale, sottolineando la necessità di trovare ulteriori strumenti fiscali per finanziare il Recovery Fund.

La proposta di legge dovrebbe arrivare entro la fine del primo semestre di quest’anno e, secondo quanto riporta Italia Oggi, dovrebbe trattarsi di una misura permanente, che andrà a finanziare il bilancio dell'Ue, e non sarà collegata alle norme fiscali per le società attualmente in corso di negoziazione in sede G20/Ocse.



Attualmente, secondo le stime della Commissione Ue, i giganti del web pagano il 14% di tasse in meno.