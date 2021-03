Mauritius prosegue nel piano vaccinale. Obiettivo prioritario riaprire al turismo

Dopo una breve sospensione, Mauritius riprende la campagna di vaccinazione. Intanto, le restrizioni all’ingresso nel Paese sono in vigore fino al 25 marzo 2021, per impedire ulteriori trasmissioni di Covid-19.

Steven Obeegadoo, vice primo ministro e ministro del turismo, ha annunciato che il programma di vaccinazione è stato sviluppato dal Governo in collaborazione con il settore privato. L'obiettivo è quello di continuare la vaccinazione aderendo ai protocolli in atto per prevenire ulteriori trasmissioni del virus.

La vaccinazione dei lavoratori in prima linea dovrebbe essere completata entro l'inizio di aprile, dopodiché la campagna sarà estesa al resto della popolazione. Il ministro ha affermato che l'obiettivo è vaccinare oltre il 60% della popolazione, soglia raccomandata dall'Oms per ottenere l'immunità di gregge.



Dall'inizio della campagna a Mauritius, più di 50mila persone sono state vaccinate. La maggior parte di loro sono dipendenti del settore dei viaggi e del turismo poiché il Governo ha attribuito un'elevata priorità al rapido riavvio di un comparto che è un pilastro dell'economia nazionale.