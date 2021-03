Il 2020 ha messo in ginocchio il turismo, bloccando frontiere e speranze. La pandemia in prima battuta ha congelato gli arrivi internazionali allo stesso modo ovunque, ma successivamente ogni Paese ha seguito una strategia turistica diversa. Alcuni sono stati più veloci di altri nell'adattarsi alla situazione, mettendo in pista campagne vaccinali a ritmi sostenuti per garantire zone Covid free, creando corridoi turistici e investendo in campagne di comunicazione mirate. Tutto questo si tradurrà in un vantaggio competitivo una volta che il Covid allenterà la sua morsa e crollerà la diga che sta trattenendo l'enorme potenziale di viaggi in sospeso.

E mentre si discute sull'eventualità di un passaporto sanitario, chi ha saputo ben gestire la propria immagine turistica farà capolino nella testa dei clienti appena si potrà tornare a viaggiare all'estero.



