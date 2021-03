La Slovenia affila le armi, i cinque pilastri della strategia promozionale

Cinque pilastri su cui costruire una strategia promozionale efficace per essere pronti a ripartire. La Slovenia affila le armi consapevole del fatto che, come spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, “la concorrenza sarà molto forte quando il turismo si riprenderà e per essere vincenti sarà necessario adattarsi alla situazione a tutti i livelli, fornendo una promozione chiara e intensa ai target a cui vogliamo rivolgerci”.

Italia mercato prioritario

Primo pilastro della nuova strategia è la consapevolezza del valore del bacino italiano: il nostro Paese si conferma, infatti, mercato prioritario a livello strategico.



Secondo punto su cui concentrarsi è la digitalizzazione intensiva delle attività di marketing. Con questo obiettivo l’Ente Sloveno per il Turismo - nell’ambito del piano di trasformazione digitale 2021-2025 - ha sviluppato la piattaforma virtuale FeelSloveni@ BusinessDate, per incontri business one2one e digitalizzato eventi inizialmente previsti in presenza. Nel 2020 nei vari mercati in cui l’Ente Sloveno è attivo sono stati realizzati 109 eventi, di cui 75 su piattaforme virtuali. Si sono inoltre svolti più di 3mila incontri tra rappresentanti del turismo sloveno e t.o. e agenzie straniere.



Una campagna per collegare i player

Terzo punto della strategia riguarda l’aggiornamento della campagna ‘The Time Is Now. My Slovenia.’, lanciata poco dopo l’inizio della crisi, che ha collegato destinazioni turistiche, associazioni di prodotto, fornitori di servizi turistici, istituzioni partner e altri soggetti interessati nel turismo sloveno, e a cui hanno aderito numerosi media e ambasciatori del progetto. Quest’ultimo, rivolto da principio all’ospite domestico, si è rivelato utile anche a livello internazionale, andando a svelare come la destinazione sia percepita dai propri abitanti, ovvero: una meta green, perfetta per il relax nella natura, dalla ricca offerta benessere.



Il marchio Green & Safe

Quarto pilastro è il rafforzamento della partnership con gli atleti sloveni nell’ottica della promozione del turismo outdoor, tema principale di marketing dell’ente per il biennio 2022-2023. Infine si darà maggiore enfasi rispetto al passato all’immagine della Slovenia come destinazione sostenibile e responsabile, sull’onda del successo ottenuto lo scorso anno con il marchio Green & Safe, che certifica esperienze che rispettano gli standard di sicurezza igienica stabiliti durante la pandemia.



Il programma verde del turismo sloveno continuerà a essere uno strumento centrale per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Paese.