ITB Berlin Now verso il ‘restarting’. “La voglia di viaggiare sta tornando”

L’industria del turismo lancia da ITB Berlin Now segni di vitalità e, soprattutto, di ottimismo. Questa la notizia più importante che arriva dalla fiera tedesca che, per l’edizione 2021, ha scelto la formula digitale.

Voglia di ripartire

Tanta la voglia di ripartire, testimoniata dai numerosi interventi succedutisi nei giorni di fiera ed emersi anche dal sondaggio globale condotto da ITB Berlin e Travelzoo tra gli europei.

Tante anche le nuove tendenze emerse. Come quella riportata da Marek Andryszak, ceo di Tui Germania, che intervenendo sul tema dei pacchetti turistici post-Covid, ha spiegato: “In generale, la pandemia ha generato il ritorno dei pacchetti vacanza. Gli ospiti possono fare affidamento sul fatto di poter cancellare la loro prenotazione in caso di warning e che verranno rimpatriati. Un grande vantaggio rispetto a un viaggio prenotato individualmente”.



La rassicurazione di Iata

Anche Iata rassicura che le perdite delle compagnie aeree sono state attutite, anche se soltanto in parte, dal traffico cargo. E pur restando viva la preoccupazione rispetto alla domanda di voli, Alexandre de Juniac, ceo e direttore generale di Iata, è cautamente ottimista: “Il lancio del vaccino e l'aumentata efficacia dei test rapidi antigienici sono buone notizie. La voglia di volare dei consumatori è presente. Spetta ai governi, con l'allentamento delle regole, dettare il ritmo della ripresa”.



Il servizio completo con gli spunti emersi durante la fiera è disponibile su TTG Magazine di oggi, online sulla digital edition.