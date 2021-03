Repubblica Dominicana: dal 1 aprile moduli digitali per entrare nel Paese

La Repubblica Dominicana semplifica i viaggi con il nuovo portale di biglietti elettronici. Dal 1 aprile tutti i passeggeri in entrata o in partenza sul Paese saranno tenuti a compilare moduli digitali attraverso un portale e-ticket.

Un'iniziativa che ha l'obiettivo di ottimizzare i processi di ingresso e uscita nel Paese, oltre a contribuire a ridurre la diffusione del Covid-19. Il modulo richiederà informazioni generali come numero di passaporto, indirizzo di residenza e indirizzo del luogo in cui si soggiorna in Repubblica Dominicana, informazioni doganali generali e un'autodichiarazione sulla salute del viaggiatore.



I passeggeri dovranno compilare un modulo per l'arrivo e un altro per la partenza, e il sistema genererà due codici Qr. "Da quando abbiamo lanciato l'e-ticket, a novembre 2020, abbiamo testato la piattaforma e ricevuto feedback preziosi dai passeggeri che l'hanno utilizzata - ha spiegato David Collado, ministro del Turismo della Repubblica Dominicana -. Sinora abbiamo svolto oltre 500 corsi di formazione e aggiornato e migliorato la piattaforma per garantire che dal 1° aprile non ci siano intoppi".



Gli aeroporti dominicani offrono accesso gratuito a internet, in modo che i passeggeri che non hanno compilato il modulo prima del volo possano farlo quando arrivano a destinazione.



Silvana Piana