Messico, tornano i voli su Cancun anche dall'Europa

Tornano i voli e con loro la speranza di una ripresa del turismo sulla riviera messicana, zona dal forte appeal per resort e vacanzieri.

Southwest Airlines ha ripristinato la rotta da Houston all'isola Cozumel con sette voli settimanali e lo stesso sta facendo Volaris, che ha aumentato i collegamenti per l'isola da Città del Messico, mentre Frontier Airline debutta con la tratta Miami- Cancùn.



Uno spiraglio sembra aprirsi anche per il long haul: nuovi voli alla volta del Messico caraibico, riporta eTurboNews, sono infatti previsti da Europa, Sud America e Stati Uniti. Questa settimana Iberojet ha fatto ripartire il Madrid-Cancùn, con l'idea di arrivare a cinque frequenze settimanali entro l'estate. Sulla stessa scia, il vettore spagnolo Wamos ha annunciato che a fine marzo farà decollare un nuovo volo da Madrid per Cancùn.



Il 27 marzo sarà la volta della tratta Lisbona-Cancùn operata da Tap Portugal, che volerà sulla direttrice tre volte la settimana mentre la low cost sudamericana Wingo dal 28 marzo collegherà la città messicana a Medellin, in Colombia. O. D.