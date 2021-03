La Thailandia su Clubhouse con un ciclo di eventi formativi

L’ente nazionale per il turismo thailandese apre un suo canale su Clubhouse, proponendo 20 appuntamenti settimanali condotti dal giornalista Corrado Ruggeri.

Il format “20 buoni motivi per andare in Thailandia” si svilupperà dal 16 marzo ogni martedì alle 16, per 20 settimane attraverso il Thailand fan club appena aperto.



I temi

Ogni puntata sarà ispirata a uno dei temi specifici che connotano la Thailandia nell’immaginario collettivo degli italiani.



Cultura, cibo, tradizioni, festival sono solo alcuni degli argomenti sviluppati nel corso di questi momenti di condivisione grazie alla conduzione autorevole di Corrado Ruggeri e alla partecipazione di ospiti a sorpresa dal mondo dei tour operator, del giornalismo, degli influencer.



L’ obiettivo è realizzare il progetto di un club inclusivo dove esistano una serie di elementi - formazione riservata agli agenti di viaggi, informazione puntuale e codificata per la stampa, coinvolgimento in un percorso di storytelling rivolto agli influencer e sviluppo di una fan base di turisti e viaggiatori interessati alla destinazione – che possano convivere per dare vita a una comunità composta da individui con differenti finalità ma un interesse comune.