Unwto, Pololikashvili: “Le restrizioni non sono l’unica arma”

Un quadro pesante, quello che emerge dall’ultimo report di Unwto, con una mole di restrizioni governative che mina alle fondamenta l’industria delle vacanze. Ma con la situazione attuale le chiusure sono l’unica arma che i Paesi hanno per difendersi da Covid-19? Non la pensa così il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili: “Le restrizioni di viaggio - commenta - sono state ampiamente utilizzate per limitare la diffusione del virus. Ora, però, mentre lavoriamo per riavviare il turismo dobbiamo riconoscere che sono solo una parte della soluzione”.

Per poter ipotizzare la rinascita del settore, dunque, il loro utilizzo deve essere basato sui dati e le analisi più recenti e costantemente rivisto, “in modo da consentire il riavvio sicuro e responsabile di un settore da cui dipendono molti milioni di imprese e posti di lavoro".