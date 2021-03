Yandex, Italia sul podio nelle preferenze dei russi

Yandex ha pubblicato una nuova indagine sulle preferenze dei turisti russi e l`Italia risulta sul podio insieme a Turchia, Thailandia, Spagna ed Egitto.



Il buon posizionamento del nostro Paese all’interno del mercato russo, come riportato dal motore di ricerca più usato in Russia, è dovuto anche alle attività svolte dall’Enit, che nei giorni scorsi ha realizzato un workshop dedicato al potenziamento del congressuale e del settore lusso.

Enit non ha mai arrestato la propria attività, portando avanti il piano del turismo e fornendo informazioni attendibili sugli sviluppi della pandemia, sulle misure di sicurezza delle numerose destinazioni italiane e dell'industria del turismo.



La scorsa estate Enit ha messo in campo anche una campagna globale crossmediale, Travel to Italy, concentrandosi sulle esperienze sicure nel nostro Paese, con un approccio diversificato su tre aree di bacino: nazionale, europeo e lungo raggio, come la Russia. Il messaggio è arrivato e infatti le campagne digitali Enit hanno raggiunto oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni.