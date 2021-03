Nel Mar dei Caraibi nascerà l'isola-città galleggiante per super ricchi e non

Il suo nome sarà Blue Estate, esattamente come quello della società che l’ha progettata, e sorgerà nel mare dei Caraibi tra Miami e Bahamas. Sarà un’isola artificiale galleggiante da sogno dove tutto sarà all’insegna della sostenibilità e soprattutto del lusso. Anche se ci sarà spazio per appartamenti alla portata di tutti. E avrà un plus che la renderà ancora più appetibile: sarà un vero e proprio paradiso fiscale, un regno del zero tasse.

Inizieranno nel 2023 le vendite delle strutture che sorgeranno a Blue Estate, che avrà un’estensione di circa un km per 1,4 km. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’apertura vera e propria dell’isola non avverrà prima del 2025. Si tratterà di un microcosmo dove i residenti troveranno tutto quello che serve per vivere (alla grande) galleggiando in mezzo al mare senza accorgersene (garantiscono i progettisti).



Per chi vorrà concedersi il lusso extra verranno messe in vendita mega ville dal costo di circa un miliardo di dollari.