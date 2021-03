L’Andalusia offre una polizza con Europ Assistance ai viaggiatori stranieri

L’Andalusia gioca d’anticipo e stringe una partnership con Europ Assistance Spagna per la sottoscrizione di una polizza di assistenza al viaggio per i turisti stranieri.

In base all’accordo sottoscritto dall'Assessorato al turismo, al rinnovamento, alla giustizia e all'amministrazione locale della Regione Andalusia la polizza è applicabile a tutti i turisti stranieri non residenti che si recano nella regione durante il 2021 e che abbiano prenotato il loro soggiorno presso una delle strutture ricettive ufficiali.



Con la sottoscrizione di questa polizza, l’Andalusia, vuole rafforzare la sicurezza e aumentare la tranquillità dei turisti. L’assicurazione internazionale di viaggio dell’Andalusia ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, è applicabile a tutti i viaggiatori internazionali non residenti in Spagna e comprende l’assicurazione gratuita con copertura Covid-19 a condizione che il turista soggiorni durante il periodo di copertura della polizza presso una delle strutture ricettive ufficiali della Regione Andalusia.



La polizza include fra l’altro le spese mediche, farmaceutiche e di ricovero fino a un tetto massimo di 4mila euro, le spese mediche di trasporto e rimpatrio e le spese per il prolungamento del soggiorno in albergo dell'assicurato e degli accompagnatori per un massimo di 15 giorni fino a un tetto massimo di 5mila euro. Tutte le informazioni sulle condizioni della polizza e copertura dell’assicurazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’Andalusia.