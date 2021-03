L’Ucraina lancia il nuovo sito per promuovere il turismo

Si chiama ukraine.ua il nuovo sito ufficiale dell'Ucraina dedicato alla promozione turistica di città, territori, cultura e possibilità di studio nel Paese.

Voluto dal Ministero degli Affari Esteri ucraino, il progetto è suddiviso in tre sezioni: Explore, Invest, Study, con aggiornamenti costanti sui protocolli Covid da e per l'Ucraina e notizie per viaggiatori, investitori e studenti.



Study nelle quali richiama l'attenzione dei viaggiatori, degli investitori e degli studenti internazionali. In ogni sezione del sito si trovano notizie, approfondimenti, informazioni e attualità. Gli aggiornamenti quotidiani offrono un panorama complete delle principali attività della nazione. O. D.