Il Giappone allenta le misure restrittive

In sei prefetture del Giappone - Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu e Fukuoka -, rientra lo stato d'emergenza ma la campagna promozionale turistica 'Go To Travel' rimane attualmente sospesa per evitare la diffusione del virus da Tokyo verso altre parti del Paese.

Anche per la capitale si prevede, in vista della prossima settimana, la rimozione delle restrizioni. L'attenzione però rimane altissima con un costante monitoraggio della situazione infettiva in ogni singola regione.



Come riporta travelmole.com, i casi di Covid nel Paese del Sol Levante sono notevolmente diminuiti già da metà gennaio.



Gaia Guarino