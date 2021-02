Il Qatar in versione wellness: le spa da mille e una notte

Il Qatar attende la riapertura dei confini e si propone come destinazione wellness grazie a una serie di strutture dedicate al benessere che coniugano l’autenticità e la storia di rituali antichi e allo stesso tempo moderni ed innovativi.

Numerosi gli hotel extra lusso presenti sul territorio, le cui spa sono delle vere e proprie oasi di pace dei sensi dove poter riequilibrare mente e corpo e ritrovare le energie perdute.



Si va dal Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, che aprirà quest’anno e si preannuncia già come un paradiso del benessere al Sharq Village Spa dell’hotel RitzCarlton a Doha per finire con la Al Messila Ladies Wellness Retreat nel cuore del luxury hotel Al MessilaResort & Spa a Doha.



Ad un’ora dalla movimentata vita cittadina di Doha, il Zulal Wellness Resort by Chiva-Som è il primo ad abbracciare completamente la filosofia della medicina araba-islamica che prevede pratiche di guarigione tradizionali e rimedi a base di erbe, con un’attenzione particolare all’alimentazione, riposo e movimento.



Sharq Village Spa dell’hotel RitzCarlton a Doha trae ispirazione per la sua architettura da un tipico villaggio qatariota e si sviluppa su 6.500 metri quadri con 23 sale per trattamenti unici, che riflettono la tradizionale cultura araba del wellness, oltre ad hammam e saune.



Infine la Al Messila Ladies Wellness Retreat che mette a disposizione una completa ed ampia spa dedicata al benessere esclusivamente delle donne, con tre piscine terapeutiche, quattro aree idro-wellness, vasche di galleggiamento e camere d’ossigeno che offrono un nuovo approccio al benessere olistico.