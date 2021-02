Il Giappone lancia il tradizionale roadshow online in due sessioni

Il tradizionale roadshow che mette in contatto buyer e seller della destinazione Giappone quest’anno si svolgerà online. Lo ha annunciato Jnto, l’ente di promozione turistica del Paese, che terrà l’evento in due giorni, il 4 e l’8 marzo, sulla piattaforma Cvent.

“Ogni anno Jnto organizza roadshow in giro per l’Italia per far conoscere le destinazioni dell’offerta turistica giapponese. Quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19, abbiamo deciso di cambiare formula e tenere l’evento online. Desideriamo che questo workshop, che si terrà a un anno dall’inizio delle restrizioni legate alla pandemia, sia un segnale di speranza per il futuro – dice Toru Kitamura, direttore Jnto -. Numerosi sono gli hotel e le destinazioni che hanno aderito, un segnale importante che dimostra le grandi aspettative del Giappone nei confronti del mercato italiano. Siamo convinti che, una volta ripristinati i flussi turistici, saranno moltissimi gli italiani a visitare il Giappone; non vediamo l’ora che possano apprezzarne in prima persona la cultura e la natura rigogliosa”.



Intanto, i viaggi prenotati nel 2020 sono stati posticipati al 2021/22 e che si sono registrate anche prenotazioni per il 2022. La domanda si sta orientando via via verso destinazioni meno battute dal turismo di massa e località che offrono esperienze outdoor; per quanto riguarda il mercato honeymoon la domanda è rimasta invariata, con un trend che vede in crescita la richiesta di Giappone, come destinazione unica per i viaggi di nozze, in controtendenza rispetto ai viaggi combinati del pre-pandemia.