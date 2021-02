Turismo cinese, lo studio: il ritorno già nel 2021

Il 2021 segnerà l'inizio di un robusto ritorno alla crescita per la vendita dei viaggi in Cina: la boccata d'ossigeno che sperare la travel industry occidentale arriva da uno studio condotto sul mercato cinese dall'agenzia svizzera m1nd-set.

I livelli pre-Covid si raggiungeranno solo nel 2023 ma già nel 2021, dicono i dati, ci sarà un aumento di oltre il 200% delle partenze internazionali dalla Cina: un tesoretto di 30 milioni di persone che si metteranno in viaggio, con un'ulteriore crescita stimata del 108% nel 2022 e del 44% nel 2023.



Un terzo dei viaggiatori cinesi intervistati, riporta eTurbonews, conferma che viaggerà di nuovo entro i primi sei mesi dalla revoca delle restrizioni. "La comunicazione sarà la chiave per la ripresa post Covid-19 in Cina - spiega Clara Susset, direttrice della ricerca di m1nd-set -. Sarà essenziale fornire un facile accesso a informazioni chiare sulle misure di salute e sicurezza in aeroporto e potenziali ritardi a causa di misure e procedure di sicurezza modificate". O. D.