La Grecia non perde tempo. È infatti notizia di questi giorni l’annuncio di Dimitris Frangakis, segretario generale di Gnto (Greek National Tourism Organization of Greece): entro marzo sarà pronto un piano di sviluppo triennale che comprenderà attività di comarketing con tour operator e compagnie aeree e campagne promozionali di durata flessibile, in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni dei mercati.

“Non ci concentreremo solo sul 2021 - assicura Frangakis -, ma forniremo una tabella di marcia per indicare la direzione da prendere negli anni successivi: un progetto a lungo termine che differirà totalmente da tutti gli altri piani di sviluppo”.



Non solo capacità di reagire, dunque, ma lungimiranza: questa la lezione che dà la Grecia, pronta a raccogliere i frutti del suo lavoro già dalla prossima estate: “Con l’arrivo dell’alta stagione - commenta Kyriaki Boulasidou (nella foto), direttore dell’Ente Ellenico per il Turismo - il Paese si farà trovare pronto per accogliere i turisti nel modo più sicuro possibile. E il 2021 sarà migliore dello scorso anno”.