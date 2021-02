Hubsolute spinge sui mercati di lingua tedesca

Hubsolute punta sul mercato di lingua tedesca. “Uno dei mercati chiave per l’Italia è senza dubbio quello di lingua tedesca. I turisti provenienti da Austria, Germania e Svizzera possono, infatti, fare la differenza per i nostri clienti. Penso, per esempio, a Land of Fashion e Noleggiare - afferma Federico Fava, chief operation officer di Hubsolute -. A seguito di un’approfondita valutazione abbiamo deciso di investire parte dei nostri sforzi nello stringere accordi con realtà che potessero garantire una marcia in più, proprio in questi ambiti di riferimento”.

Hubsolute ha quindi stretto un accordo con Konkret, agenzia di pubblicità, media e grafica con un forte know-how sulle testate di lingua tedesca distribuite in Austria, Germania, Svizzera e nell’Alto Adige.

Grazie alla sempre maggiore specializzazione sui mercati di lingua tedesca, il cui peso e la cui importanza è e sarà sempre maggiore, insieme alle partnership strategiche che sta finalizzando, Hubsolute è in grado di offrire risposte sales, marketing e pr in settori importanti e difficili da penetrare.