La Rete dei Castelli e Palazzi di Spagna si presenta in Italia

Novità per l’ente spagnolo del turismo, che presenta in Italia la Rete di Castelli e Palazzi della Spagna.

Si tratta di un club di prodotto che mira a riunire i più importanti castelli e palazzi del Paese, sia dal punto di vista storico che architettonico, in una rete che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio, allo sviluppo economico e alla dinamizzazione del territorio in linea con la strategia del governo spagnolo di puntare ad un turismo responsabile e sostenibile.



In Spagna esistono più di 10mila castelli e palazzi, di cui molti visitabili. L’associazione Castelli e Palazzi della Spagna, con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo e di Turespaña, ha contribuito a selezionare quelli più attrattivi e che offrono al turista, oltre alla visita culturale, la possibilità di vivere esperienze uniche come alloggiare in dimore storiche, di cui alcuni appartengono alla rete dei Paradores come quello di Alcalá de Henares, Úbeda o Santiago, assistere a mostre ed eventi in luoghi emblematici, abbinare alla cultura la scoperta della natura e degustare i piatti della tradizione.



Attraverso la piattaforma spainheritagenetwork.com il visitatore avrà la possibilità di creare il suo l’itinerario, conoscere il territorio o scegliere la attività di suo interesse.