Repubblica Dominicana, via alle vaccinazioni per far ripartire il turismo

Partono le immunizzazioni in Repubblica Dominicana. Il Governo locale ha dato il via lo scorso 15 febbraio al piano nazionale di vaccinazione ‘Vacunate Rd’, a seguito del ricevimento di un carico di 110 chili di vaccini.

La vaccinazione, ha spiegato in una nota il Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, “avrà un effetto positivo immediato sull'industria del turismo. Con l’avanzare della vaccinazione, assisteremo a una drastica diminuzione dei contagi e dei ricoveri, e di conseguenza diminuiranno le restrizioni all’attività turistica, contribuendo al rafforzamento della nostra economia. Inoltre, con il raggiungimento della cosiddetta immunità collettiva, la fiducia dei visitatori internazionali sarà rafforzata grazie alle garanzie che la Repubblica Dominicana offre a coloro che ci visitano, e consolideremo la nostra posizione di destinazione più sicura dei Caraibi”.



La somministrazione del vaccino sarà suddivisa in tre fasi, per le quali il Governo ha negoziato l'acquisto di 21 milioni di dosi. Entro la fine del 2021 sarà vaccinato il 70% dei dominicani di età superiore ai 18 anni (7,8 milioni di persone).