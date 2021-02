Quasi due terzi degli agenti di viaggio britannici afferma di avere clienti che continuano a viaggiare nonostante il lockdown.

In risposta a un recente sondaggio di Travelmole, quasi il 35% ha affermato che i propri clienti viaggiano per affari, ma un ulteriore 30% ha affermato che alcuni clienti compiono viaggi leisure, malgrado il divieto imposto dal Governo.



Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato più volte che viaggiare per vacanza è illegale in base alle attuali restrizioni.

Tuttavia, centinaia di agenti di viaggi che hanno risposto al sondaggio di Travelmole ha affermato che i propri clienti stavano ancora viaggiando per vacanza. Non si è specificato se si trattasse di viaggi all’interno dei confini del Paese o all'estero, ma in entrambi i casi gli spostamenti erano vietati.



Johnson dovrebbe annunciare il 22 febbraio come e quando le restrizioni verranno allentate, ma non ha fornito indicazioni sull’eventuale ripresa dei viaggi leisure.

Nel frattempo, il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha affermato che è improbabile che gli scozzesi possano fare vacanza all'estero la prossima estate.