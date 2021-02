Al via 'Voucher Vacanza San Marino': tre notti in hotel pagandone una

Nuova iniziativa messa a punto da Segreteria di stato per il turismo e ufficio del Turismo di San Marino con l’obiettivo di favorire la ripartenza dei flussi turistici.

Si tratta di proporre una speciale offerta per soggiorni di tre notti presso le strutture alberghiere sammarinesi, per la quale solo il costo del primo pernottamento è a carico del cliente, mentre la seconda e la terza notte saranno a carico rispettivamente dell’Ufficio del Turismo e della struttura stessa.



A sostegno del progetto sono stati stanziati 140mila euro per la copertura degli incentivi e ulteriore budget per la campagna di comunicazione e per un piano media digitale.

L’ufficio per il Turismo ha già inviato alle strutture alberghiere una circolare contenente gli aspetti operativi per la gestione dei ‘Voucher Vacanza San Marino’ e i moduli per la richiesta di adesione alla promozione. L’auspicio è che da parte degli operatori sammarinesi vi sia ampia partecipazione, condizione necessaria per la buona riuscita dell’iniziativa che sarà attiva dal prossimo 15 marzo.