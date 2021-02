Al via l'Amazing Thailand and Qatar Airways Golf Cup 2021

L’ente nazionale per il turismo thailandese rinnova per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento con l’Amazing Thailand and Qatar Airways Golf Cup 2021.

Mentre anche il mondo degli eventi sportivi subisce un forte ridimensionamento a causa del Covid rinviando molti dei suoi appuntamenti più tradizionali, l’ente non si ferma e, insieme ai suoi partner Futurviaggi e Qatar Airways, lancia l’ottava edizione di Amazing Thailand and Qatar Airways Golf Cup.



Si comincerà il prossimo 13 marzo, per approdare alla finale nazionale di Folgaria il 12 settembre. Il vincitore si aggiudicherà, come ogni anno, un viaggio in Thailandia.

L’evento cresce ancora di più e si trasforma in un maxi torneo grazie alla partnership con l’Associazione Italiana Rotariani Golfisti che ha portato alla definizione di 10 tappe inclusa la finale nazionale.



Si parte il 13 marzo da Modena, proseguendo l’11 aprile a Roma e il 2 maggio a Novara. Tappe successive il 23 maggio a Venezia, il 30 maggio a Milano, il 6 giugno a Rovigo, il 3 luglio a Cagliari, il 10 luglio a Carimate, l’11 settembre a Folgaria.

Finale italiana il 12 settembre a Folgaria



“Siamo orgogliosi, in un anno così difficile e complicato per il mondo del turismo, innanzitutto di essere arrivati all’ottava edizione e poi di aver stretto una partnership con l'associazione del Rotary. Per la prima volta arriviamo a 10 tappe, come sempre dislocate da nord a Sud, con finale nazionale a Folgaria nel contesto del Golf Club Folgaria. Considerando anche la partecipazione dei soci rotariani, alla finale parteciperanno più di 50 golfisti top che si contenderanno il premio del viaggio in Thailandia” commenta Sandro Botticelli, marketing manager ente nazionale per il turismo thailandese in Italia.

Saranno al loro esordio, in qualità di sponsor tecnici, tre realtà imprenditoriali del mondo della moda e del lifestyle: DressiJ; Maison Cilento 1780, Marlen.