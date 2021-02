Uk: allo studio il passaporto vaccinale per viaggiare

È sul tavolo del Governo inglese l’idea di un passaporto vaccinale per i viaggiatori. Londra sarebbe al lavoro con diversi Paesi di tutto il mondo per stabilire i dettagli.

La proposta nasce anche dal fatto che diverse destinazioni nel mondo stanno studiando norme che consentono l’ingresso solo ai vaccinati. Il Governo britannico dunque starebbe lavorando a un documento che consenta di dimostrare l’avvenuta vaccinazione.



Come riporta travelmole.com, il Governo valuterebbe il passaporto vaccinale per i viaggi nazionali e internazionali. Ma l’ipotesi di un passaporto per gli spostamenti interni sarebbe ancora tutta da decidere.