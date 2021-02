L’obiettivo della Grecia: covid free entro l’estate

Diventare una destinazione covid free in tempo per l’alta stagione: la Grecia non ci sta a perdere l’estate e promette di diventare una meta sicura.

Il piano è assolutamente ambizioso: il Paese punta a dire addio a mascherine e distanziamento. Il che dal punto di vista turistico è sicuramente una marcia in più, perché significherebbe locali aperti e molta più libertà rispetto quella cui siamo abituati. E anche se Atene sta affrontando una serie di chiusure, le isole guardano con speranza al progetto.



Un competitor agguerrito

L’idea non sembra per nulla un’utopia, dal momento che alcune isole sono già ‘covid free’: gli abitanti di Meganisi, Kalamos, Kastos e Ikaria sono interamente vaccinati, come sottolinea corriere.it. E i calcoli prevedono 10 potenziali turistici in tutta la stagione per ogni abitante vaccinato.



Questo significa che l’Italia dovrà affrontare un competitor quanto mai agguerrito. E il piano della Grecia potrebbe avere ripercussioni anche sull’eventuale incoming nella Penisola.



La via della Grecia sembrerebbe essere quella di vaccinare a tappeto nelle isole e poi sottoporre i turisti a test preventivo (o richiedere il certificato di immunizzazione). Il tutto per farsi trovare pronti per l’estate.