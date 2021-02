La Francia chiude le frontiere dei territori d’oltremare

Il Governo francese ha deciso di chiudere a tempo indefinito le frontiere dei territori d’oltremare. Per prevenire la diffusione delle varianti del Covid-19, resteranno quindi interdette ai turisti la Polinesia francese, St. Barts, St. Martin, Martinica e Guadalupa.

Per quanto riguarda la Polinesia francese, si legge travelpulse.com, le disposizioni pubblicate online dal governo indicano che saranno consentiti in via eccezionale gli ingressi motivati da lavoro, urgenze di tipo sanitario o familiare.



Tutti i passeggeri di età pari o superiore agli 11 anni che entrano nella destinazione dovranno esibire la prova di un test Pcr negativo eseguito meno di tre giorni prima del viaggio.