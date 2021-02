La campagna vaccinale della Grecia parte dalle isole minori. L'isolamento naturale li ha protetto la popolazione dalla diffusione del Covid, tanto da preservarne la 'normale' quotidianità. Per tale motivo, il Governo ellenico vuole mantenere la situazione inalterata, soprattutto in vista del possibile ritorno dei viaggiatori durante l'estate.

A oggi la Grecia ha somministrato il vaccino a oltre 200mila persone e si spera in una veloce immunizzazione che possa favorire una ripresa del turismo. Un settore che, come si legge su repubblica.it, vale il 20% del Pil locale.



Un passo fondamentale

"La vaccinazione è fondamentale, specialmente per le piccole isole, che non hanno grandi ospedali -, spiega Nikolaos Tachtzis, dirigente infermieristico che gestisce la campagna vaccinale a Kastellorizo - Così saremo protetti quando arriveranno i turisti". G.G.