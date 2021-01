Monaco From Home: nasce il progetto social internazionale del principato

Il Principato di Monaco cerca il contatto con i visitatori internazionali grazie ai social e dà vita a ‘Monaco from Home’, il progetto promosso dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco che ha coinvolto i 10 uffici di rappresentanza di Monaco nel mondo (Italia, Germania, Inghilterra, Russia, Stati Uniti, Australia, Asia, Giappone, Brasile e India).

L’obiettivo è di mettere in evidenzia i valori che fanno parte del suo dna e che la rendono una meta ricca di storia, cultura e tradizioni, con una spinta verso innovazione e sostenibilità. Entro il 2030, infatti, il Principato si impegna a ridurre le sue emissioni di carbonio del 55% rispetto ai livelli del 1990.



Sul fronte sportivo, invece, Monaco quest’anno sarà la cornice di un triplice appuntamento: il 12° Gran Premio Storico dal 23 al 25 aprile, il 4° Monaco e-Prix dedicato alle auto a trazione elettrica l’8 maggio 2021 e il 78esimo Grand Prix di Formula 1 dal 20 al 23 maggio.



I video dei Paesi coinvolti

Il progetto ha dato vita a una serie di video pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di VisitMonaco di tutti i Paesi coinvolti, per sottolineare quali sono le tematiche e i valori che non solo caratterizzano il Principato, ma che legano questa destinazione al resto del mondo. Al termine di questo giro del mondo from home tutti i video verranno pubblicati con ulteriori approfondimenti in una sezione dedicata all’interno del sito www.visitmonaco.com/it



La scelta italiana

Per quanto riguarda l’Italia, la Direzione del Turismo ha scelto la collaborazione con il barman Bruno Vanzan, personaggio pubblico, imprenditore e bartender pluripremiato, che ha svelato i segreti per realizzare il Monaco Spritz, un cocktail che nella sua versione tradizionale affonda le radici nel Veneto, ma che viene riproposto nel Principato con un ingrediente d’eccezione: l’Orangerie.