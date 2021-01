Malta, malgrado la crisi continuano gli investimenti nel restyling alberghiero

Nei primi 11 mesi del 2020 gli arrivi a Malta sono calati del 75,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando dagli oltre 5 milioni del 2019 a 645mila 626 unità. Cala anche la spesa totale, che diminuisce del 79,2%. A comunicarlo, riporta Ansamed, è l'Ufficio Nazionale delle Statistiche maltese confermando l'impatto che le restrizioni di viaggio dovute alla pandemia da coronavirus hanno avuto sul settore, il secondo per importanza per l'economia dell'arcipelago. Il numero totale di pernottamenti nell'anno è diminuito dell'82,3%, scendendo a 213mila 868 notti, di cui la gran parte (43,5%) in accomodation non alberghiere.

Gli investimenti proseguono

Malgrado questo, l’arcipelago reagisce alla crisi e sono in programma importanti ristrutturazioni nell'hotellerie di lusso che coinvolgono soprattutto le spa legate al segmento benessere.

Come riportato da Travel Daily News, a St. Julian's riapre i battenti completamente rinnovato l'Hyatt Regency, forte di 151 camere, 11 suite Regency e 1 suite Ambassador con vista sul Mar Mediterraneo o sulla città.

Affacciato sul porto di Malta a Valletta, vicino al bastione di Santa Barbara, l’ Iniala Harbour House & Residences è una proprietà di lusso composta da vari edifici storici maltesi restaurati alla perfezione. La struttura è caratterizzata da mobili su misura, tessuti raffinati e balconi in stile. Sul tetto, il ristorante principale dell’hotel, Ion- The Harbour, offre una vista spettacolare. La spa Iniala aprirà completamente rinnovata nel marzo 2021.



Dopo un anno di ristrutturazione, la nuova Athenaeum Spa del Five-Star Corinthia Palace ad Attard è stata riaperta all'interno dei lussureggianti giardini mediterranei.

Infine, la nuova Deep Nature Spa del The Phoenicia Malta, appena fuori dalla capitale Valletta, è stata anch'essa completamente ristrutturata.