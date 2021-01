Net, le associazioni europee del turismo chiedono maggiore coordinamento in ambito Ue

Net, la rete di associazioni di categoria nel settore del turismo europeo della quale fanno parte fra gli altri Ectaa, Clia ed Etoa, accoglie con favore la decisione dei capi di Stato e di governo dell'Ue di coordinare la loro risposta al Covid-19 per quanto riguarda restrizioni di viaggio, test e vaccinazioni.

Ma – spiegano da Net - è necessario un ulteriore coordinamento per garantire una base solida dalla quale partire per ricostruire il turismo. Anche se l'obiettivo attuale dovrebbe essere quello di arginare il virus, non va perso di vista il futuro, in quanto i viaggiatori stanno cercando un segnale chiaro e univoco su tempi e modi di ripresa dei viaggi in sicurezza. Questo è il motivo per cui Net richiama gli Stati dell’Unione europea affinché proseguano le discussioni e concordino misure coordinate, necessarie per una veloce ripartenza turistica.



Fra i punti all’ordine del giorno segnalati da Net, la necessità di accelerare i tassi di vaccinazione in tutto il continente; di adottare un approccio comune dell'Ue per definire i tassi di incidenza; di realizzare un modulo di localizzazione digitale dei passeggeri comune per tutte le modalità di trasporto.

Net segnala inoltre l’opportunità di dotarsi di un sistema di prova comune per test e vaccinazioni; di garantire test affidabili, convenienti ed efficienti per sostituire i requisiti di quarantena e altre restrizioni alla libera circolazione delle persone; di continuare a valutare l'uso dei test antigeni in sostituzione dei test Pcr; infine di annunciare in modo chiaro, completo e tempestivo le informazioni in merito a restrizioni e requisiti di accompagnamento.

Va poi implementata una strategia con una visione a lungo termine, da progettarsi per saper in futuro rispondere anche ad altre simili malattie o minacce.