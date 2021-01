La Francia punta sul turismo lento: al via una campagna promozionale

La ripresa sarà all'insegna del turismo lento e sostenibile: sono questi i filoni sui quali punta la Francia per far ripartire gli arrivi, nazionali e internazionali, nel 2021.

"Da gennaio a settembre abbiamo registrato un calo del 45% nei ricavi internazionali - ha spiegato il direttore di Atout France, Frédéric Meyer (nella foto) nel corso del mediatour digitale organizzato dall'Ente - ma sappiamo quanto sia importante continuare a mantenere i rapporti con i nostri mercati chiave e stiamo lavorando per la ripresa".



A breve partirà una campagna promozionale che oltre all'Italia coinvolgerà altri otto Paesi turisticamente importanti per la Francia. Di pari passo, assicura il manager, "stiamo lavorando per intensificare le connessioni tra Italia e Francia via Air France e Sncf. Il tema del 2021 per la Francia è il turismo slow e stiamo preparando una serie di proposte nel segno dell'arte di vivere, del verde, della sostenibilità per gli operatori italiani, con i quali lavoreremo molto anche sulla formazione". O. D.