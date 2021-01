Wttc, la previsione: 100 milioni di posti di lavoro in più nel turismo nel 2021

Oltre 100 milioni di offerte di lavoro a livello globale nel turismo. Questa la previsione del Wttc per il 2021. Un dato rincuorante stimato sulla base della crescita del numero di persone vaccinate, dei tamponi effettuati prima e durante un viaggio e, quindi, di una ripresa in vista dell'estate.

A far ben sperare sono anche le prenotazioni ricevute da alcune aziende. Ciò non basterà comunque per tornare ai livelli occupazionali del 2019. Ancora un -17% che, come riporta travelpulse.com, potrebbe risultare addirittura in un -25%.



Gaia Guarino