Riparte il turismo a Seychelles: ecco le nuove regole di ingresso

Le Seychelles riavviano le attività turistiche con un programma di procedure relative ai requisiti di ingresso che si svilupperà in due fasi e che parte, con effetto immediato, nell’aprire le porte ai visitatori già vaccinati provenienti da tutto il mondo.

Viaggiatori vaccinati

Per quanto riguarda i visitatori che già hanno ricevuto la doppia dose del vaccino anti Covid, Seychelles richiede un certificato autenticato dalla propria autorità sanitaria nazionale come prova della vaccinazione Covid-19 insieme a un certificato PCR Covid-19 negativo, ottenuto meno di 72 ore prima del viaggio.



Viaggiatori non vaccinati

Ma è possibile entrare nel Paese anche se non vaccinati: i visitatori inclusi nelle categorie di Paesi 1 e 2 (in questa categoria è presente l’Italia) dovranno mostrare un test PCR negativo ottenuto meno di 72 ore prima del viaggio.



I visitatori che non sono vaccinati o che non provengono da un paese di categoria 1 o 2 o che viaggiano con un jet privato, non possono ancora entrare nel Paese. Questo regolamento sarà in vigore fino a metà marzo, una volta che le Seychelles avranno vaccinato la grande maggioranza della sua popolazione adulta.



Dalla metà di marzo

Una volta vaccinata la maggior parte della popolazione adulta delle Seychelles, si prevede entro la metà di marzo, il Paese si aprirà a tutti i visitatori, vaccinati o meno. A quel punto, i visitatori avranno solo bisogno di un PCR negativo ottenuto meno di 72 ore prima del viaggio.



I visitatori dovranno comunque attenersi alle misure sanitarie esistenti come indossare mascherine per il viso e mantenere il distanziamento sociale.