Repubblica Dominicana e America Centrale: dal Wttc il marchio ‘Safe Travels’

La Repubblica Dominicana, insieme a Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Panama, ha ricevuto dal World Travel & Tourism Council (Wttc) il riconoscimento ‘Safe Travels’, la certificazione che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di riconoscere le destinazioni che hanno adottato protocolli sanitari e igienici in linea con i protocolli del Wttc.

Parametri univoci di sicurezza

Il riconoscimento viene assegnato dal Wttc in base a parametri univoci e comuni che tengono conto delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Cdc (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie).



Ogni Paese appartenente a Cata (Central America Tourism Agency) ha infatti messo in atto già dalla scorsa estate una serie di normative per garantire ai viaggiatori le migliori condizioni di sicurezza.



Assicurazione gratuita

La Repubblica Dominicana, ad esempio, ha prorogato fino al 31 marzo 2021 il programma di assicurazione di viaggio gratuita, che copre interamente le spese mediche e ambulatoriali, il costo dei medicinali, le tasse per il cambio di volo e le spese di alloggio relative a un soggiorno prolungato a causa di un’infezione da Covid-19.



Il monitoraggio dei turisti

Il Belize, invece, ha creato l’applicazione Belize Health, che associa ad ogni viaggiatore un QR code attraverso il quale viene monitorato durante tutto il suo soggiorno nel Paese, mentre il personale sanitario del Nicaragua monitora la salute dei visitatori anche al termine del soggiorno con un follow-up telefonico one-to-one.



El Salvador ha attivato per ogni viaggiatore il numero telefonico di emergenza e assistenza 132 e ancora il Ministero della Salute di Panama monitora lo stato di salute dei suoi ospiti internazionali attraverso un'applicazione mobile dedicata. Il Costa Rica permette di varcare i suoi confini solo compilando l’apposito modulo Health Pass, mentre Honduras e Guatemala consentono il soggiorno ai soli viaggiatori che presentino all’arrivo un tampone negativo effettuato non più di 72 prima dell’ingresso nel Paese.