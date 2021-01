Covid, la variante brasiliana fa paura: Speranza blocca i voli

Fa paura la variante brasiliana di Covid-19, scoperta nella capitale dello Stato brasiliano di Amazonas, Manaus, dove il virus aveva già colpito oltre il 70% degli abitanti. Tanto da spingere il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare l’ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi sia transitato.

“Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio .- fa sapere il ministro - è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”.

Una mossa, quella di fermare i collegamenti aerei con il Brasile, che il titolare del dicastero ritiene fondamentale per far sì che “i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".