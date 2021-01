Le Isole Vergini Britanniche riaprono, le regole da rispettare

Le Isole Vergini Britanniche riaprono al turismo. Fondamentale attenersi al protocollo fin dal check-in in aeroporto quando verranno richiesti il risultato negativo di un tampone anti Covid (effettuato non prima dei 5 giorni antecedenti all'arrivo) e un'assicurazione medica specifica. Si aggiunge il BVI Gateway Traveler Authorization Certificate, da richiedere tramite una procedura online 48 ore prima del proprio volo.

Una volta a destinazione occorre prenotare un nuovo test a cui sottoporsi dopo 4 giorni, periodo durante il quale è obbligatoria la quarantena in hotel. Tramite l'app BVI Gateway verrà monitorato lo stato di salute del viaggiatore e ne saranno tracciati gli spostamenti attraverso un braccialetto elettronico, il tutto a un costo di circa 145 euro a persona.



Come riporta SiViaggia.it, in caso di esito negativo ci si potrà godere la vacanza in libertà rispettando il coprifuoco dalle 17 alle 5. G. G.