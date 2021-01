Yahoo: Anguilla tra gli 8 posti da visitare nel 2021

Nonostante al momento la possibilità di viaggiare in liberà sembri ancora congelata, Yahoo ha stilato la lista dei posti da visitare nel 2021. Tra questi anche Anguilla. A sottolinearlo è un comunicato dell’Anguilla Tourist Board, che sottolinea anche come secondo il Center for Desease Control ad Prevention la destinazione sia al livello 1, il che la rende una delle mete più appetibili.

L’Isola, precisa ancora la nota, ha declinato il concetto di ‘bolla’, all’interno della quale è possibile spostarsi e praticare sport in sicurezza. Inoltre è stato realizzato un elenco di resort, locali e attività che si possono sperimentare già all’arrivo.