Viaggi in Austria: scatta l’obbligo di registrazione

Da venerdì 15 gennaio sarà obbligatoria una registrazione elettronica per entrare in Austria. L’obbligo scatterà per tutte le persone che entreranno nel Paese. Saranno esentati solo i pendolari, i viaggiatori in transito o quanti dovranno raggiungere i propri cari per situazioni di emergenza.



Il modulo da compilare

Nel modulo online, si legge su Ansa.it, i viaggiatori saranno tenuti a indicare: nome, data di nascita, email, indirizzo di soggiorno, data di ingresso, eventuale data di partenza e l’elenco completo dei Paesi visitati negli ultimi 10 giorni. I dati saranno conservati dalle autorità locali per 28 giorni, per poi essere cancellati.



Resta, inoltre, in vigore la quarantena obbligatoria di 10 giorni, che può essere accorciata a 5 giorni con un tampone negativo che i viaggiatori dovranno pagare a proprie spese.