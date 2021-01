The Majestic Las Vegas, apertura prevista nel 2024. Non ci sarà gioco d'azzardo

Circa 720 suite, ristorazione esclusiva in 5 ristoranti, intrattenimento dal vivo e benessere a 360 gradi. Sono questi i numeri del The Majestic Las Vegas, una struttura destinata a diventare unica nel suo genere. Due grosse differenze rispetto ai classici hotel della Sin city americana saranno il divieto di fumo e - ancora più sorprendente - l'assenza del gioco d'azzardo.

A dare un tocco in più al resort saranno le Sky Suites tra il 51º e il 60º piano: ipertecnologiche, personalizzabili e con una vista mozzafiato. In aggiunta, servizi dedicati a chi prenoterà una di queste camere speciali.



Come riporta travelpulse.com, i lavori di realizzazione prenderanno il via nel mese di luglio, il The Majestic Las Vegas sorgerà in prossimità del nuovo convention center, non lontano dalla Strip, e l'apertura è prevista per il 2024. G. G.