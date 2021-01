Thailandia, 8 nuove festività per spingere il turismo interno

Un escamotage curioso quello della Thailandia che, per stimolare il turismo interno, ha deciso di aggiungere 8 festività al calendario 2021. Alcune sono state strategicamente collocate di lunedì o venerdì così da consentire di approfittare dei weekend lunghi.

Stando alle prime indiscrezioni, si tratta di 4 giorni di vacanza riconosciuti in tutta la nazione e 4 legati invece a specifiche regioni del Paese. Come riporta travelmole.com, uno di questi giorni extra andrebbe a sommarsi ai festeggiamenti del Thai New Year Songkran, ma si lascia ai singoli governi locali la possibilità di distribuire queste occasioni in base alle proprie necessità.



Guardando ai dati, oggi sembra vi sia una ripresa dei flussi domestici in Thailandia, con circa 200mila prenotazioni alberghiere registrate soltanto nelle prime ore del nuovo anno.



Gaia Guarino