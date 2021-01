Usa, Fauci: “Possibile doversi vaccinare per viaggiare”

Il vaccino contro il Covid-19 potrebbe diventare una condizione necessaria per viaggiare. È questo quanto affermato dall'immunologo Anthony Fauci, medico statunitense da mesi al fianco del presidente uscente Trump.

Nulla è ancora definito, difficilmente sottoporsi al vaccino potrebbe diventare un obbligo imposto dal governo federale, ma potrebbe essere invece richiesto dai singoli Stati o da altre autorità, come già accade per esempio per l'antinfluenzale e l'epatite B. Come riporta travelpulse.com, non è la prima volta che si sente parlare dell'idea di un passaporto sanitario. Molti Paesi richiedono già adesso un tampone negativo o la quarantena all'arrivo, un capitolo per gli Stati Uniti tutto da scrivere dopo l'insediamento alla Casa Bianca del neoeletto Biden.



Gaia Guarino