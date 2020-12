Lonely Planet’s Ultimate Travel List premia l’Empire State Building

Nella seconda edizione di Lonely Planet’s Ultimate Travel List, l’Empire State Building si è classificato come l'attrazione numero 1 di New York City da visitare.

"Abbiamo tutti un elenco di luoghi che vogliamo vedere di persona: luoghi che hanno entusiasmato i nostri amici, luoghi di cui abbiamo letto e sognato. Questa è la nostra lista” hanno spiegato in Lonely Planet. “L'Empire State Building è entusiasta di essere incluso in questo importante elenco di destinazioni. Abbiamo recentemente ristrutturato l’Osservatorio grazie a un investimento pari a 165 milioni di dollari proprio per offrire un’esperienza all'avanguardia", ha affermato Jean-Yves Ghazi, presidente dell'Osservatorio.



Come segnalato da Travel Daily News, Lonely Planet's Ultimate Travel List è la lista delle 500 esperienze di viaggio più emozionanti, memorabili e interessanti al mondo. La seconda edizione aggiunge più di 200 nuove destinazioni. "Abbiamo cambiato il modo in cui selezionare le esperienze – ha detto il vicepresidente publishing di Lonely Planet, Piers Pickard -. Per questa edizione, abbiamo assegnato punti extra a destinazioni e attrazioni in linea con un turismo più sostenibile".



E l'Empire State Building è leader nella sostenibilità da un decennio, guidando il settore in termini di efficienza energetica, reindirizzamento dei rifiuti, conservazione dell'acqua e qualità ambientale interna.