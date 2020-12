Trump in cerca di un aeroporto da intitolare in suo onore

Mentre il suo mandato alla Casa Bianca sta per scadere e il mondo si interroga su quando concederà ufficialemente la vittoria a Joe Biden, il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra voler imprimere il suo nome nella storia. E se un posto sui libri se l’è guadagnato sicuramente diventando il 45esimo presidente Usa, ora il magnate repubblicano sembra ambire a qualcosa di più, a quell’immortalità che solo un monumento o un edificio intitolato in suo onore possono garantire.

Così, secondo alcuni rumors apparsi su alcune testate d’oltreoceano e rilanciati da simleflying.com, Trump sarebbe alla ricerca di un aeroporto da intitolare a se stesso.



Il presidente avrebbe persino chiesto ai suoi advisor quale possa essere lo scalo migliore da prendere in considerazione per far sì che il suo nome rimanga a imperitura memoria e quali siano i passaggi per portare a termine l’operazione.



Sulla questione nessuna conferma sembra essere arrivata dalla Casa Bianca, ma secondo il Sun Sentinel, Christian Ziegler, il vicepresidente del Gop della Florida, avrebbe suggerito Palm Beach International come potenziale candidato. L’aeroporto si trova a pochi minuti dal resort Mar-a-Lago di Trump, dove lui e sua moglie Melania potrebbero trasferirsi una volta terminato il loro mandato alla Casa Bianca.