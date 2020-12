Cancun: polemica sulla tassa da 10 dollari per i turisti stranieri

Debutterà il prossimo primo aprile, ma tra gli addetti ai lavori è già forte la polemica. Lo stato messicano del Quintana Roo, di cui fanno parte due perle turistiche del calibro di Cancun e della Riviera Maya, introdurrà da quella data una tassa per i turisti stranieri da 10 dollari.

Gli operatori del settore hanno vivacemente protestato contro questa misura, si legge su Hosteltur, bollandola come un puro e semplice disincentivo alla ripresa del settore, che si prevede possa avviarsi proprio dalla prossima primavera.



I vertici dello stato messicano hanno controbattuto spiegando che come già avviene in altre realtà turistiche la tassa da 10 dollari, che verrà riscossa in aeroporto, non influirà negativamente sui flussi ma consentirà al Paese di fare cassa dopo le pesanti perdite avute quest’anno.